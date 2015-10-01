Саудівська Аравія відреагувала на військові операції РФ у Сирії, вимагаючи негайного їхнього припинення

13:27, 01 жовтня 2015
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Саудівська Аравія зажадала від Росії припинити військові операції в Сирії і заявила, що бойовиків "Ісламської держави" не було у районах, які зазнали авіаударів російських літаків.

Сирия / Скриншот

Про це заявив постпред Саудівської Аравії в ООН Абдалла аль-Муаллімі, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на агентство Reuters.

"Делегація моєї країни висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з військовими операціями, які російські війська провели в Хомсі і Хамі, містах, де немає сил ІДІЛ. Ці напади призвели до багатьох жертв. Ми вимагаємо негайно це припинити і не відновлювати", - сказав дипломат.

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Аль-Муаллімі додав, що країни, які ще недавно говорили про свою готовність боротися проти тероризму, не можуть робити це, одночасно підтримуючи тероризм сирійського режиму.

Раніше Саудівська Аравія допустила можливість зміни влади в Сирії військовим шляхом у разі, якщо Башар Асад відмовиться добровільно залишити посаду президента.

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