Чорничний кисіль і паста в соусі з лосося: у Фінляндії біженці влаштували мітинг через "погану їжу"

Біженці критикують, зокрема, погану якість їжі. Вихідці з Іраку і Сомалі прибули до Фінляндії тиждень тому.

Прохачі притулку заявили, що акція протесту не пов'язана з рішенням Імміграційної служби тимчасово припиняти розгляд заявок на надання притулку громадян Іраку та Сомалі, повідомляє yle.fi.

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Повідомляється, що компанія Oulun Serviisi, відповідальна за організацію харчування в центрі для прийому біженців, внесе зміни в перелік страв, що пропонуються прохачам притулку в центрі прийому. Зокрема, з меню виключать кашу, додадуть страви з овочів і сорт рису поміняють на інший.

Дані зміни наберуть чинності починаючи з наступного тижня.

Нижче наводиться приклад меню, запропонованого біженцям на цьому тижні: