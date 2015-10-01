Чорничний кисіль і паста в соусі з лосося: у Фінляндії біженці влаштували мітинг через "погану їжу"
У Фінляндії група шукачів притулку влаштувала акцію протесту проти поганої якості їжі. Близько 70 прохачів притулку пройшли ходою до поліцейської дільниці в центрі Гельсінкі.
Біженці критикують, зокрема, погану якість їжі. Вихідці з Іраку і Сомалі прибули до Фінляндії тиждень тому.
Прохачі притулку заявили, що акція протесту не пов'язана з рішенням Імміграційної служби тимчасово припиняти розгляд заявок на надання притулку громадян Іраку та Сомалі, повідомляє yle.fi.
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Повідомляється, що компанія Oulun Serviisi, відповідальна за організацію харчування в центрі для прийому біженців, внесе зміни в перелік страв, що пропонуються прохачам притулку в центрі прийому. Зокрема, з меню виключать кашу, додадуть страви з овочів і сорт рису поміняють на інший.
Дані зміни наберуть чинності починаючи з наступного тижня.
Нижче наводиться приклад меню, запропонованого біженцям на цьому тижні:
Сніданок: чорничний кисіль, фруктовий йогурт, яйце
Обід: соус з м'ясом, рис, огірок і сир в нарізці; для вегетаріанців: суп з картоплі, сочевиці і цибулі-порею.
Вечеря: паста в соусі з лосося
Вечірній перекус: кисле молоко, ковбаса в нарізці і фрукти
До всіх страв подаються також хліб і напої.