ООН призупиняє гуманітарну операцію у Сирії через військову активність

Про це заявив прес-секретар організації, передає Reuters.

ООН змушена припинити гуманітарну місію, яка була запланована як частина угоди про припинення вогню в містах Ез-Забадані, Мадайє, Фуа і Кефрайя, через військову активність в районі, йдеться в заяві прес-служби спецпосланця ООН по Сирії Стаффана Де Містури.

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В офісі спецпосланця підкреслили, що оперативна група з надання гуманітарної допомоги була повністю готова почати роботу, проте так і не змогла зробити цього.

"ООН закликає всіх учасників виконати взяті на себе зобов'язання в питаннях захисту цивільного населення і досягти необхідного розуміння для виконання угоди (про припинення вогню) як можна швидше", - наголошується в документі.