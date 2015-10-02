У Росії хочуть боротися з підробленим сиром бульдозерами

Про це заявив помічник керівника Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнко, повідомив "Газета.Ru".

«Це один з найбільш радикальних методів. До речі, саме таким методом змогли впоратися з іншою небезпекою. Досить недавно у нас була проблема контрабанди, причому широкої і масової, з країн Євросоюзу. Ця проблема була вирішена виходом указу президента. Реакція настала буквально миттєво, ще до вступу в силу закону... Кількість контрабанди різко знизилася», - сказав представник Россільгоспнагляду.

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Олексієнко зазначив, що для реалізації подібних заходів Міністерство сільського господарства має звернутися до президента. «Я думаю, в Мінсільгоспі теж знають про серйозність становища. Ризик справді великий», - додав він.

Раніше глава Мінсільгоспу Олександр Ткачов заявив, що дані про масове фальсифікат сирів у Росії, не відповідають дійсності. На його думку, частка такого продукту в роздробі не перевищує 10-15%.

Фахівці Россільгоспнагляду прийшли до висновку, що близько 78% сиру в Росії є фальсифікатом.