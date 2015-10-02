ЗМІ: у Лондоні заарештовано президента ОПЕК
Президента ОПЕК, екс-міністра нафтової промисловості Нігерії Дізані Елісон-Мадуеке заарештовано в Лондоні за підозрою в корупції.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в оточенні президента Нігерії та членів сім'ї Мадуеке.
Нігерійські джерела не говорять про причини арешту Мадуеке, проте видання зазначає, що скандали навколо нафти на мільярди доларів стали практично буденним явищем в Африці під її управлінням.
Прес-секретар поліції Лондону повідомив, що даних про арешт Мадуеке немає, а Національне агентство з боротьби із злочинністю поки не прокоментувало ситуацію.
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У повідомленні Верховного Комісаріату Великобританії в Абуджі зазначається, що в п'ятницю вранці були арештовані п'ять людей у віці від 21 до 60 за підозрою в отриманні хабара і корупційні правопорушення.
Відзначається, що Дизани Елісон-Мадуеке очолювала міністерство нафтової промисловості Нігерії з 2010 року до травня 2015 р. В листопаді минулого року вона була обрана першою жінкою-президентом Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК).