ЗМІ: у Лондоні заарештовано президента ОПЕК

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в оточенні президента Нігерії та членів сім'ї Мадуеке.

Нігерійські джерела не говорять про причини арешту Мадуеке, проте видання зазначає, що скандали навколо нафти на мільярди доларів стали практично буденним явищем в Африці під її управлінням.

Прес-секретар поліції Лондону повідомив, що даних про арешт Мадуеке немає, а Національне агентство з боротьби із злочинністю поки не прокоментувало ситуацію.

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У повідомленні Верховного Комісаріату Великобританії в Абуджі зазначається, що в п'ятницю вранці були арештовані п'ять людей у віці від 21 до 60 за підозрою в отриманні хабара і корупційні правопорушення.

Відзначається, що Дизани Елісон-Мадуеке очолювала міністерство нафтової промисловості Нігерії з 2010 року до травня 2015 р. В листопаді минулого року вона була обрана першою жінкою-президентом Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК).