Ємен заперечує розрив дипломатичних відносин з Іраном
02:34, 03 жовтня 2015Світ
77 0
Уряд Ємену спростував повідомлення про розрив дипломатичних відносин з Іраном.
Ємен заперечує розрив дипломатичних відносин з Іраном / wikipedia.org/AnasALhajj.Photography
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
"Кабінет міністрів поки не обговорювала питання про розрив дипломатичних відносин з Іраном. Такого рішення не приймалося", – заявив офіційний представник уряду країни Раджех Баді.
Читайте такожООН попереджає про голод в Ємені - BBC
Як повідомляв УНІАН раніше, телебачення Ємену заявило про призупинення дипломатичних відносин з Іраном.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter