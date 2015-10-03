Ємен заперечує розрив дипломатичних відносин з Іраном

02:34, 03 жовтня 2015
Світ
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Уряд Ємену спростував повідомлення про розрив дипломатичних відносин з Іраном.

wikipedia.org/AnasALhajj.Photography

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Кабінет міністрів поки не обговорювала питання про розрив дипломатичних відносин з Іраном. Такого рішення не приймалося", – заявив офіційний представник уряду країни Раджех Баді.

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Як повідомляв УНІАН раніше, телебачення Ємену заявило про призупинення дипломатичних відносин з Іраном.

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