Ємен заперечує розрив дипломатичних відносин з Іраном

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Кабінет міністрів поки не обговорювала питання про розрив дипломатичних відносин з Іраном. Такого рішення не приймалося", – заявив офіційний представник уряду країни Раджех Баді.

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Як повідомляв УНІАН раніше, телебачення Ємену заявило про призупинення дипломатичних відносин з Іраном.