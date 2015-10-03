В Європі стартують найбільші за останні роки військові навчання НАТО

Перша фаза навчань триватиме до 16 жовтня і буде полягати в моделюванні на комп'ютерах конфліктних ситуацій. Другий етап за участю сухопутних, військово-повітряних судів і кораблів розпочнеться 21 жовтня, пишуть РИА Новости.

Сценарієм навчань передбачено залучення всіх складових сучасної війни, включаючи протиракетну оборону, протидія кібератакам, дії в умовах "гібридної війни" і проведення пропагандистських операцій. Частиною навчань стануть і соціальні мережі, в яких, як очікується, буде відпрацьована боротьба не тільки з умовними супротивниками, але і з "реальними опонентами".

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Міжнародні військові навчання Trident Juncture-2015 — наймасштабніші з 2002 року, триватимуть вони до 6 листопада. У них будуть задіяні сухопутні, військово-повітряні сили та підрозділи спеціального призначення з країн нато та їх союзників, в тому числі України. Крім того, в Атлантичному океані і Середземному морі в рамках навчань будуть проведені військово-морські маневри.

Trident Juncture покликані продемонструвати можливості об'єднаної оперативної групи підвищеної готовності. Загальна координація всіх навчань буде здійснюватися з бази альянсу в Неаполі, при цьому в сицилійському місті Трапані буде знаходитися командний центр повітряних операцій, з Іспанії буде здійснюватися координація наземних операцій, а з Португалії — морських маневрів.

Раніше УНІАН повідомляв, що в іспанській Сарагосі йде підготовка до масштабних навчань в сучасній історії НАТО - Trident Juncture-2015.