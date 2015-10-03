Заарештована президент ОПЕК випущена під заставу - ЗМІ
03:53, 03 жовтня 2015Світ
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Президент ОПЕК Дізані Елісон-Мадуеке, заарештована 2 жовтня в Лондоні, випущена під заставу.
REUTERS
Про це в суботу, 3 жовтня, повідомив панафриканський телеканал TVC News з посиланням на інформацію з лондонської поліцейської дільниці Charring Cross, передає Лента.ру.
У Елісон-Мадуеке був вилучений паспорт, щоб вона не могла покинути Великобританію.
Раніше УНІАН повідомляв, що президента ОПЕК, екс-міністра нафтової промисловості Нігерії Дізані Елісон-Мадуеке заарештовано в Лондоні за підозрою в корупції.
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