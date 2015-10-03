Заарештована президент ОПЕК випущена під заставу - ЗМІ

Про це в суботу, 3 жовтня, повідомив панафриканський телеканал TVC News з посиланням на інформацію з лондонської поліцейської дільниці Charring Cross, передає Лента.ру.

У Елісон-Мадуеке був вилучений паспорт, щоб вона не могла покинути Великобританію.

Раніше УНІАН повідомляв, що президента ОПЕК, екс-міністра нафтової промисловості Нігерії Дізані Елісон-Мадуеке заарештовано в Лондоні за підозрою в корупції.