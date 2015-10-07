Франція запропонує РБ ООН заборонити Асаду використовувати в Сирії "бочкові бомби"

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Яка мета в Сирії? По-перше, удари по Daesh (акронім для терористичної організації "Ісламська держава")", - заявив Фабіус, виступаючи перед французькими парламентаріями.

"По-друге, покласти край бомбардуванням Башаром Асадом цивільного населення, і в зв'язку з цим буде підготовлена резолюція. По-третє, там не тільки ведуться військові дії, але є очевидний запит на політичні дії та політичне врегулювання", - сказав глава МЗС Франції, назвавши Його «катом» сирійського народу.

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"Бочкові бомби" - циліндричний контейнер, заповнений бензином, цвяхами, шрапнеллю і вибуховою речовиною.

Раніше УНІАН повідомляв, що урядові війська Сирії, за даними Amnesty International, використовують у житлових кварталах міста Алеппо бочкові бомби (барелі нафти, паливні баки або газові балони з вибухівкою, паливом і металевими фрагментами), які призводять до значних жертв серед мирного населення.