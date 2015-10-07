Франція запропонує РБ ООН заборонити Асаду використовувати в Сирії "бочкові бомби"
Франція працює над резолюцією Ради Безпеки ООН, що спрямована на припинення використання президентом Сирії Башаром Асадом так званих "бочкових бомб" проти населення.
Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Яка мета в Сирії? По-перше, удари по Daesh (акронім для терористичної організації "Ісламська держава")", - заявив Фабіус, виступаючи перед французькими парламентаріями.
"По-друге, покласти край бомбардуванням Башаром Асадом цивільного населення, і в зв'язку з цим буде підготовлена резолюція. По-третє, там не тільки ведуться військові дії, але є очевидний запит на політичні дії та політичне врегулювання", - сказав глава МЗС Франції, назвавши Його «катом» сирійського народу.
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"Бочкові бомби" - циліндричний контейнер, заповнений бензином, цвяхами, шрапнеллю і вибуховою речовиною.
Раніше УНІАН повідомляв, що урядові війська Сирії, за даними Amnesty International, використовують у житлових кварталах міста Алеппо бочкові бомби (барелі нафти, паливні баки або газові балони з вибухівкою, паливом і металевими фрагментами), які призводять до значних жертв серед мирного населення.