Донька Джорджа Буша вийшла заміж (фото)
Пресу на церемонію не пустили
|Дженна Буш і Генрі Хагер. Фото Reuters
26-річна Дженна Буш раніше відмовилася проводити церемонію в Білому домі пояснюючи це небажанням додавати своєму одруженню занадто публічний характер. На техаське ранчо Бушів під Кроуфордом пресу не допустили.
За чутками, медовий місяць молодята збираються провести десь у Європі. Потім вони планують поселитися в Балтіморі, і Дженна Буш повернеться до викладацької діяльності, а її чоловік, одержавши диплом з менеджменту, працюватиме в енергетичній компанії Constellation Energy.
Молодята познайомилися в 2004 році під час проведення передвиборчої кампанії Джорджа Буша. Хагер тоді працював помічником головного радника Буша Карла Роува. Пропозицію дочці американського президента він зробив у серпні 2007 року.