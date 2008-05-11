Донька Джорджа Буша вийшла заміж (фото)

Донька президента США Джорджа Буша Дженна Буш у суботу вийшла заміж за сина тютюнового магната і республіканського політика Джона Хагера Генрі Хагера, повідомляє Лента.ру з посиланням на AP. Церемонія одруження, на якій були присутні більше 200 гостей, відбулася на сімейному ранчо Бушів у Техасі і почалася за півгодини до заходу сонця.

26-річна Дженна Буш раніше відмовилася проводити церемонію в Білому домі пояснюючи це небажанням додавати своєму одруженню занадто публічний характер. На техаське ранчо Бушів під Кроуфордом пресу не допустили.

За чутками, медовий місяць молодята збираються провести десь у Європі. Потім вони планують поселитися в Балтіморі, і Дженна Буш повернеться до викладацької діяльності, а її чоловік, одержавши диплом з менеджменту, працюватиме в енергетичній компанії Constellation Energy.

Молодята познайомилися в 2004 році під час проведення передвиборчої кампанії Джорджа Буша. Хагер тоді працював помічником головного радника Буша Карла Роува. Пропозицію дочці американського президента він зробив у серпні 2007 року.