У Сербії проходять позачергові вибори

У Сербії розпочалися вибори до парламенту (Народну скупщину) і місцеві законодавчі органи, повідомляє Lenta.ru.

За результатами опитувань, приблизно однакові шанси на перемогу мають Сербська радикальна партія, якою керує Томіслав НІКОЛІЧ, і коаліція на чолі з Демократичною партією президента Сербії Бориса ТАДІЧА.

Парламентські вибори в Сербії є позачерговими. Вони були призначені після відставки прем`єр-міністра Воїслава КОШТУНІЦИ і розпуску уряду на початку березня 2008 року.

Політичну кризу в Сербії спровокувало проголошення незалежності Косово. Сербський уряд розколовся з питання відносин з Євросоюзом, після того, як більшість країн ЄС визнали незалежність Косово.

За виборами в Сербії стежать близько двох тисяч місцевих спостерігачів, а також представників міжнародних організацій, включаючи ОБСЄ.