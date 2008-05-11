У Сочі відкрили пам`ятник Сталіну, Рузвельту і Черчиллю
15:14, 11 травня 2008Світ
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Автор композиції - ізраїльтянин
У Сочі (Росія) в неділю відбулося урочисте відкриття пам`ятника Франкліну Рузвельту, Уїнстону Черчиллю і Йосипу Сталіну, повідомляє Газета.ru.
"Ми зробили все, щоб завдати поразки Німеччині. Ці троє людей зробили перемогу у війні і врятували мир від жахів", - заявив на церемонії автор скульптурної композиції, ізраїльтянин Франко МАЙСЛЕР.
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