У Сочі відкрили пам`ятник Сталіну, Рузвельту і Черчиллю

15:14, 11 травня 2008
Світ
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Автор композиції - ізраїльтянин

У Сочі (Росія) в неділю відбулося урочисте відкриття пам`ятника Франкліну Рузвельту, Уїнстону Черчиллю і Йосипу Сталіну, повідомляє Газета.ru.

"Ми зробили все, щоб завдати поразки Німеччині. Ці троє людей зробили перемогу у війні і врятували мир від жахів", - заявив на церемонії автор скульптурної композиції, ізраїльтянин Франко МАЙСЛЕР.

 

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