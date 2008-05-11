Завершилося голосування на виборах у Сербії

У Сербії о 20:00 за місцевим часом завершилося голосування на позачергових виборах до парламенту країни (Народної скупщини) і органів місцевого самоврядування, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

За годину до закриття виборчих дільниць явка на виборах складала 54,2 відсотка - значно менше, ніж на виборах президента країни, що пройшли в лютому 2008 року.

Опитування громадської думки, проведені до початку голосування, показували, що приблизно рівні шанси на перемогу мають Сербська радикальна партія, якою керує Томіслав Ніколіч, і коаліція на чолі з Демократичною партією президента Сербії Бориса Тадіча.