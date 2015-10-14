Євросоюз може запропонувати Туреччині безвізовий режим в обмін на допомогу з мігрантами - ЗМІ

Як повідомляє BBC, представники ЄС сподівається укласти таку угоду вже 15 жовтня, але питання було відкладено на три дні в зв’язку із національним трауром в Туреччині після суботніх вибухів в Анкарі, цитує видання Європейська правда.

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Туреччина вважається місцем перебування близько двох мільйонів мігрантів, більшість з них рятуються від війни в сусідній Сирії.

В обмін на збільшення співробітництва з ЄС, Туреччина може отримати певні пільги, зокрема обговорюється можливість ведення безвізового режиму для турецьких громадян у країнах шенгенської зони.

Але за словами президента Європейської Ради Дональда Туска, пільги будуть надаватися тільки у випадку, якщо дії Туреччини дійсно допоможуть зменшити рекордний приток мігрантів. Туск занепокоєний тим, що навесні 2016 року ЄС чекатиме ще більша хвиля мігрантів.