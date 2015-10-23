РПЦ пропонує боротися з ВІЛ цнотливістю, незважаючи на прогнози щодо епідемії у Росії

Про це повідомляє ТАСС.

«Поточний рівень фінансування дозволяє в 2015 році забезпечити антиретровірусною терапією близько 200 тисяч ВІЛ-інфікованих - це 23%. За додаткове зниження ціни на препарати нам вдасться забезпечити максимальне охоплення лікування 25-30%. У цьому випадку буде розвиватися сценарій генералізованої епідемії ВІЛ/СНІДУ, при якому до 2020 року кількість хворих зросте на 250%», - заявила Скворцова.

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У свою чергу єпископ Орєхово-Зуєвський Пантелеїмон вважає, що ВІЛ неможливо перемогти безкоштовною роздачею презервативів, а тільки цнотливістю, вірою та патріотизмом.

На засіданні урядової комісії з питань здоров'я громадян священнослужитель поскаржився на те, що слово «цнотливість» міцно забуте суспільством. «Життя людини не повинна обмежуватися тілом і його тваринами потребами, повинні бути любов до сім'ї, творчість, патріотизм, віра, інтелектуальна діяльність. Ми повинні говорити про радості цілісної цнотливе життя», - підкреслив він.