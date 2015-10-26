У Словенії вважають, що через ситуацію з біженцями ЄС може розвалитися

Про це заявив прем'єр-міністр Словенії Міро Церар, передає DT.ua.

"Якщо ми не зробимо в найближчі дні і тижні конкретних дій на місці, думаю, що Євросоюз і вся Європа може почати розвалюватися", - сказав він перед відкриттям зустрічі країн центральної Європи та Балкан, організованою Єврокомісією.

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Прем'єр висловив надію на те, що нинішній європейський міні-саміт "прийме конкретний план термінових дій". Без такого плану, попередив Церар, багато держави будуть змушені приймати власні заходи.

"Я буду змушений вжити всіх заходів для захисту безпеки Словенії (...). Якщо ми не знайдемо спільного рішення, це буде кінцем ЄС і кінцем самої Європи", - підкреслив словенський прем'єр.

Раніше УНІАН повідомляв, що кількість біженців в Словенії перевищила 40 тис. осіб, надання їм допомоги коштує кожен день майже 800 тис. євро.