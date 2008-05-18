Тисячі дітей у Бірмі помруть від голоду, якщо терміново не отримають допомоги

Тисячі дітей у потерпілих від циклону районах М’янми (Бірми) помруть з голоду протягом найближчих тижнів, якщо їм не нададуть гуманітарну допомогу вже зараз.

Як передає Бі-Бі-Сі, про це попереджає британська благодійна організація Save the Children.

Допомога в потерпілі райони, як і раніше, не надходить, кажуть працівники гуманітарних організацій

Близько 30 тисяч дітей віком до 5 років, які живуть у дельті річки Іраваді на півдні країни, страждали через екстремальне недоїдання ще до приходу циклону "Наргіс" 2 травня, а саме на цей район обрушився основний удар стихії.

Висококалорійні продукти, додають експерти організації Save the Children, потрібно надати цим дітям зараз, "інакше стане пізно".

Це попередження пролунало тоді, коли до Бірми вирушив гуманітарний посланець ООН Джон ХОЛМС, який сподівається переконати військову хунту полегшити працівникам ООН доступ у райони, які постраждали від страшного циклону.

За даними самої бірманської влади, циклон "Наргіс", що обрушився на південні райони країни 2 травня, забрав близько 78 тисяч життів. Ще 56 тисяч осіб офіційно вважаються зниклими безвісти. Однак Бірма відмовляється приймати величезні об`єми допомоги з-за кордону.

З 1989 р. в країні встановлена військова диктатура. Для режиму характерний авторитарний стиль правління, переслідування національних меншин, відсутність свободи ЗМІ.