Два Airbus А321 "Когалимавіа" відновили польоти після перевірки

Про це повідомило джерело в авіакомпанії. "Ространснадзор перевірив два судна, вони вже введені в експлуатацію, літають в штатному режимі, рейси виконуються за розкладом", - сказав він, передає ТАСС.

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За його словами, третє повітряне судно представники Ространснагляду оглядали 2 листопада. "Що стосується четвертого повітряного судна авіакомпанії, то воно як і раніше знаходиться на довготривалій плановій перевірці в Туреччині", - додало джерело.

У неділю, 1 листопада, Ространснадзор почав позапланову перевірку діяльності "Когалимавіа" у зв'язку з катастрофою в Єгипті. Вона триватиме до 30 листопада. Також відомство призупинило польоти Airbus А321 компанії.