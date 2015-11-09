Чехія прискорено працевлаштує 500 фахівців з України

Як передає Радіо Прага, мова йде про пілотний проект. У тому випадку, якщо він себе виправдає, Чехія запропонує спрощену процедуру оформлення віз і представникам інших професій. На першому етапі програми прийматися будуть висококваліфіковані фахівці, яких не вистачає в Чехії.

При цьому прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив, що зайняти українці зможуть лише ті з наявних вакансій, які пропонуються на ринку праці понад 30 днів та до яких не буде проявлений інтерес з боку чеських кандидатів на роботу.

Читайте такожЧехія наблизилася до завершення процесу ратифікації асоціації Україна-ЄС

Союз промисловості і торгівлі Чехії позитивно оцінив рішення уряду, проте вважає за доцільне спрощення видачі дозволів на роботу також низькокваліфікованим працівникам і спеціалістам середньої кваліфікації. Профспілки нову систему не схвалюють і хочуть обговорити це питання на найближчому засіданні тріумвірату - Ради уряду, представників роботодавців та профспілкових організацій.