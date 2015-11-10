Єврокомісар запевняє, що міграційна криза не завадить розширенню ЄС
Він наголосив, що розширення ЄС є тривалим процесом, і всі країни повинні продемонструвати вискоий рівень відданості впровадженню реформ.
Нинішня безпрецедентна міграційна криза не стане перешкодою для розширення ЄС.
Про це заявив єврокомісар з політики сусідства і переговорів про розширення Йоганес Ган у Брюсселі, передає Європейська правда.
"Коли я починав свою роботу, то говорив, що зупинки в нашій роботі над розширенням не буде", - зауважив він.
"За останні 12 місяців я спілкувався та співпрацював з усіма нашими партнерами і ми продовжували інвестувати в те, щоб допомагати їм в подоланні усіх викликів, які чекають їх на шляху до ЄС", - відзначив єврокомісар.
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Нинішня міграційна криза часто розглядається, як перепона політиці розширення. Натомість ця криза показала важливість тісної співпраці з країнами політики сусідства та країнами-кандидатами", - наголосив Ган.
Він наголосив, що розширення ЄС є "тривалим процесом, і всі країни повинні продемонструвати вискоий рівень відданості впровадженню реформ".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в доповіді Єврокомісії про прогрес Туреччини на шляху до ЄС, відзначається, щокраїна вповільнила процес реформ.