Курди заявили про початок операції по звільненню міста Синджар від ІДІЛ в Іраку

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал Al Arabiya.

За наявною інформацією, ісламісти утримують населений пункт на захід від Мосула вже близько року. "Пешмерга" мають намір оточити місто, "перерізати шляхи постачання ІД, а також створити буферну зону для захисту Синджара від ударів артилерії".

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Угруповання ІД почало активні наступальні дії на півночі Іраку на початку літа минулого року. Столиця північної провінції Найнава - Мосул, населення якого перевищує 500 тисяч осіб, була захоплена екстремістами практично без бою в червні 2014 року.

В даний час збройні формування ІД контролюють до третини іракської території.