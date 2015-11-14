Лідери країн ЄС: Теракти у Парижі - напад на всю Європу

Про це йдеться в їхній спільній заяві, поширеній сьогодні у Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

"Європейський Союз глибоко шокований і перебуває у жалобі після терактів в Парижі. Це напад на всіх нас. Ми відповімо на цю загрозу разом усіма необхідними засобами і з безжальною рішучістю", - йдеться в заяві.

Лідери ЄС наголошують, що Франція - це велика і сильна країна.

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"Цінності свободи, рівності і братерства надихали і надихають Європейський Союз. Сьогодні ми єдині з французьким народом і урядом Франції. Цей ганебний акт тероризму досягне протилежної мети, а не тієї, яку переслідував, - розділити, залякати і посіяти ненависть", - переконані в Євросоюзі.

"Добро сильніше від зла. Всі заходи, яких можна вжити на європейському рівні, щоб Франція була безпечною, будуть вжиті. Ми зробимо все необхідне, щоб перемогти екстремізм, тероризм і ненависть", - запевнили лідери ЄС.

Вони зазначили, що жителі країн Європи будуть пам'ятати 13 листопада 2015 року як Європейський день жалоби.

"Всі європейці запрошуються приєднатися до хвилини мовчання у пам'ять про жертв терактів у Парижі в понеділок, 16 листопада, опівдні", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, у Парижі 13 листопада унаслідок серії терактів загинули щонайменше 130 осіб, госпіталізовано 300 осіб.