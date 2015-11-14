Теракти в Парижі: Серед загиблих є громадяни Бельгії, Румунії, Швеції та Португалії
Серед загиблих під час терактів у Парижі, за попередніми даними, є громадяни Бельгії, Румунії, Швеції, Португалії.
Як заявив в суботу, 14 листопада, глава МЗС Бельгії Дідьє Рейндерс, мінімум два бельгійця загинули, повідомляє Deutsche Welle.
Зазначається, що, за даними МЗС Швеції, в числі жертв також один швед, ще один поранений. Проте МЗС Швеції зазначає, що це непідтверджена інформація.
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У числі загиблих є один громадянин Португалії, повідомила влада цієї країни.
Міністерство закордонних справ Румунії заявило про загибель двох своїх громадян.
Британський прем'єр-міністр Девід Кемерон зазначив, що жертвами "нелюдських нападів" в Парижі могли стати кілька підданих Великобританії. Точної інформації про це поки немає.
Як повідомляв УНІАН, в ніч з 13 на 14 листопада в Парижі відбулася серія терактів, в результаті яких, за попередніми даними, загинуло понад 150 осіб.