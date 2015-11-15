Репортера ІД рознесло снарядом під час прямого ефіру (відео)

Сирійський репортер Ахмед Абу, який працював на ісламістські терористичні угруповання, загинув під мінометним обстрілом під час інтерв'ю з одним з польових командирів руху "Джебхат ан-Нусра", повідомляє Сегодня.ua.

"Абу Хамза вів запис виступу бойовика, який звітував про успіхи в районі висоти Телль-Сукайк в провінції Хама в Сирії. Після того, як польовий командир повідомив, що "це місце взято нами під контроль", поруч з ним розірвався мінометний снаряд, випущений розрахунком урядових військ Сирії. Загинули терорист, і репортер, передає RT з посиланням на відеохостинг LiveLeak", - йдеться в повідомленні.

Будучи "помічником по роботі зі ЗМІ", він знімав репортажі про жорстокі розправи над полоненими, задаючи їм питання перед жорстокими стратами. Зокрема, його можна знайти на кадрах спалення живцем курдів та християн в Іраку.

У статті наголошується, що Абу робив свої репортажі, не приховуючи задоволення від того, що терористи робили із заручниками. Зняті ним відео розповсюджували у мережі Інтернет. Нерідко бойовик сам брав участь у стратах полонених.

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