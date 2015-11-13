Курди повернули контроль над іракським містом Синджар
Бійцям курдських збройних формувань вдалося відновити контроль за стратегічно важливим містом Синджар на півночі Іраку.
"Я тут, щоб оголосити про звільнення Синджара", - заявив лідер іракських курдів Массуд Барзані, передає Бі-бі-сі. Курди зараз оглядають місто і рухаються по середині проїжджої частини, побоюючись можливих мін на узбіччі доріг.
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Наступ на Синджар почався напередодні в 7 годин ранку за місцевим часом. В операції брали участь близько 7,5 тис. бійців за підтримки авіації військової коаліції на чолі з США.
Синджар перейшов під контроль екстремістського угруповання "Ісламська держава" у серпні 2014 року, після чого звідти втекли кілька десятків тисяч курдів-єзидів.
Багато з тих, хто не встиг піти з міста, були вбиті.