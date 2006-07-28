Ізраїльська авіація знищила одного з лідерів ”Хезбалли”

У п`ятницю, 28 липня, ізраїльські ВПС знищили одного з лідерів шиїтського угруповання "Хезбалла". Про це повідомляє ізраїльське джерело Channel 10.

Нух Шалхуб був убитий під час бомбардування долини Бекаа в Лівані. За даними ізраїльських спецслужб, він відповідав за постачання "Хезбалли" сучасними видами озброєнь.

Нагадаємо, що сьогодні бойовики цього угрупування вперше застосували для обстрілу Ізраїлю ракети нового типу "Хабир-1", потужніші і збільшеної дальності дії.

За даними іншого ізраїльського джерела, Channel 2, під час ракетного обстрілу ізраїльської території у п`ятницю в районі поселення Негев двоє дітей легко поранені осколками ракети "Касам", яка впала неподалік дитячого майданчика.

Раніше у п`ятницю ракета "Касам", випущена палестинськими бойовиками з території сектора Газа, впала поряд з дитячим садком у кібуці біля Ашкелона. У результаті вибуху двоє дітей також одержали легкі поранення, будинкові дитсадка завдано збитку.

Лента.ру