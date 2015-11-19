Глава Європолу не відкидає нових терактів ІДІЛ у Європі

Про це заявив глава Європолу Роб Уейнрайт, передає Reuters.

"Це розумно припустити, що подальші... напади, швидше за все, ймовірні", - зазначив він під час слухань у Європейському парламенті в Брюсселі.

При цьому глава Європолу порівняв події у п'ятницю в Парижі з подіями в Мумбаї в 2008 році, коли бойовики вбили 166 людей в різних місцях по всьому індійському місту.

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"Реальність того, що сталося в Мумбаї, тепер наздогнала Європу", - сказав Уейнрайт.

Крім того, він наголосив на існуванні на сьогодні більш загрозливої форми тероризму, ніж явище терористів-одинаків.

Нагадаємо, масові теракти сталися у Парижі увечері 13 листопада. Відповідальність за них незабаром взяли бойовики "Ісламської держави".

Групи бойовиків практично одночасно влаштували вибухи смертників поблизу двох входів на стадіон Stade de France під час футбольного матчу Франція-Німеччина.

Також терористи захопили заручників у театрі Bataclan під час концерту Eagles of Death Metal. Інша група напала на кілька ресторанів. Внаслідок всіх атак загинуло 129 осіб, близько 300 отримали поранення.