Путін розповів, коли РФ припинить запускати ракети з Каспію

Про це повідомляє РБК.

Росія продовжить використовувати повітряний простір над Каспійським морем для боротьби з ісламістами до притягнення до відповідальності винних у катастрофі російського А321 «Когалимавіа» на Синаї. Про це президент Росії Володимир Путін заявив на зустрічі з лідером Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим.

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За словами глави держави, він усвідомлює, що використання Каспію російськими військовими створює "деякі незручності». За його словами, «казахстанські друзі поки нічого не говорили, але ми будемо мати це на увазі». Путін підкреслив, що зусилля, які Росія робить для боротьби з тероризмом, насамперед лягають на саму Росію.

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«Тому, якщо якісь незручності створюються, то їх, звичайно, треба мінімізувати... Але маючи трагічний досвід, пов'язаний з нашим літаком, ми будемо робити це до тих пір, поки вважатимемо за потрібне, для того, щоб покарати винних», - сказав президент.

На початку жовтня російські військові почали запускати крилаті ракети по цілях в Сирії з акваторії Каспійського моря.