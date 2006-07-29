NORAD виходить із супербункера

Центр Об`єднаного командування повітряно-космічної оборони північноамериканського континенту (North American Aerospace Defense Command - NORAD) буде переведений з бункера під горою Шайєнн на базу ВВС "Петерсон", що розташована поблизу (Peterson Air Force Base). Про це пише газета Washington Post, уточнюючи, що йдеться насамперед про ту частину оперативного комплексу NORAD, яка відповідає за виявлення, ідентифікацію і щоденний супровід всіх антропогенних об`єктів у космосі.

За словами офіційних представників Пентагону, ці плани викликані “змінами умовами війни" та "іншими супротивниками". Проте Washington Post пов`язує переїзд з економічними причинами: на вдосконалення систем Центру NORAD з 2001 року було витрачено близько 700 мільйонів доларів, при цьому проведена в липні 2006 року перевірка показала, що значна частина цих коштів була витрачена даремно, пише газета.

Підземний командний пункт NORAD був збудований у штаті Колорадо в середині 60-х. Він знаходиться на глибині більше 300 метрів під землею і, як повідомляється, здатний витримати пряме влучення балістичної ракети з ядерною боєголовкою. Вхід до бункера захищений спеціальними дверима вагою по 30 тонн кожна. Цілодобово на чергуванні в комплексі перебувають близько 200 осіб.

Після переїзду центр NORAD під горою Шайєнн залишатиметься в стані "гарячого резерву", тобто зможе бути підготовлений до використання протягом кількох годин, зазначає видання.

Лента.ру