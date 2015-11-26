Медведєв доручив підготувати "комплекс заходів у відповідь" проти Туреччини

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Медведєв сказав сьогодні на засіданні російського уряду.

«Це, безумовно, акт агресії проти нашої держави з боку Туреччини, нашого сусіда і до того ж ще члена Північноатлантичного альянсу», - сказав Медведєв.

Він заявив, що військові і дипломатичні заходи реагування на цю дію вже були і ще будуть.

«Я хотів би, щоб колеги, які відповідають за відповідні напрямки роботи щодо цих обмежувальних заходів, підготували і внесли в найкоротший термін свої пропозиції. Я маю на увазі міністерство транспорту, міністерство сільського господарства, міністерство культури, митні служби і низку інших відомств, які залучені до процесу», - додав він.

За його словами, рішення будуть прийняті на підставі закону про спеціальні економічні заходи від 30 жовтня 2006 року, який передбачає дії у подібних ситуаціях.

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Він повідомив, що ці заходи будуть зведені в один нормативний акт, швидше за все, це буде указ президента і постанова уряду.

«У цих документах йдеться про введення обмежень і заборон на дію економічних структур Туреччини на території Росії, обмеження і заборону поставок продукції, включаючи продовольчі товари, на виконання робіт і надання послуг турецькими компаніями і про інші обмежувальні заходи», - сказав він.

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Медведєв заявив, що такий порядок може бути застосований щодо інвестиційних проектів, співпраця щодо яких з Туреччиною визначалася високим рівнем довіри з цією державою.

«Ці договори, ці інвестпроекти можуть бути заморожені або просто згорнуті», - сказав Медведєв.

Він також повідомив, що будуть припинені переговори про преференційний режим для послуг та інвестицій Туреччини.

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