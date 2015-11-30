Медведєв заговорив про можливе розширення санкцій проти Туреччини через збитий Су-24

Як заявив глава уряду РФ Дмитро Медведєв, Росія може розширити список товарів, заборонених до ввезення в Росію, і ввести інші обмежувальні заходи щодо Анкари, пояснив він, повідомляє ТАСС.

"Ще раз звертаю увагу на те, що це наші відповідні вимушені дії, на які ми пішли виключно в інтересах забезпечення безпеки наших людей, і в якості реакції на агресивну поведінку Туреччини. Вони стали відповіддю саме на ці недружні дії", - сказав Медведєв .

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Він додав, що обмежувальні заходи зачіпають значну частину економічних відносин між двома країнами.

"Тому будемо діяти прагматично, щоб прийняті нами рішення були максимально чутливі для турецької сторони і при цьому мінімально зачіпали наші економічні інтереси", - сказав Медведєв. Він додав, що "як це поєднати - це питання управління".

Нагадаємо, уряд РФ надав прем'єр-міністру дмитру Медведєву письмові пропозиції про відповідні економічні заходи щодо Туреччини після інциденту з літаком Су-24.