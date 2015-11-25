Медведєв заявив про загострення відносин між РФ і НАТО через Туреччину, звинувативши Анкару у захисті ІД

За словами Медведєва, як повідомляє ТАСС, знищення Туреччиною Су-24 призвело до 3 наслідків.

"Безрозсудно - злочинні дії турецької влади, збивши російський літак, - привели до трьох наслідків, - завив він. - По-перше, небезпечне загострення стосунків між РФ та НАТО, яке не може бути виправдане жодними інтересами, включаючи захист держкордонів".

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За його словами, "по-друге, Туреччина продемонструвала своїми діями, по суті, захист бойовиків "Ісламської держави". Що не дивно, з урахуванням наявних відомостей про прямий фінансовий інтерес деяких посадових осіб Туреччини, пов'язаних з постачанням нафтопродуктів, вироблених на підприємствах, що належать ІДІЛ".

"І по-третє, підірвано довгі добросусідські відносини між Росією і Туреччиною, в тому числі, в економіці та гуманітарній сфері, - підкреслив Медведєв. - Цей збиток буде важко заповнити, та його прямим наслідком може стати відмова від цілого ряду важливих спільних проектів і втрата турецькими компаніями своїх позицій на російському ринку".

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.

Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.