Фінляндія хоче закрити кілька центрів прийому біженців та відкрити депортаційні центри

Фінляндія планує закрити кілька діючих на даний час у країні центрів прийому біженців, заморозити введення в експлуатацію нових і відкрити центри депортацій.

Про це ТАСС повідомили у міграційній службі країни.

Так, у грудні-січні закриються центри в Париккала, Вантаа і Мерикарвіа. Крім того, буде припинена підготовка до відкриття центрів в Кіттіля, Пелло і Юліторніо.

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На півдні країни у столичному регіоні при цьому з'являться два депортаційні центри, де ті, кому було відмовлено у наданні притулку, а також ті, хто хоче добровільно залишити країну, чекатимуть повернення на батьківщину.

Раніше глава МВС Петтері Орпо зазначав, що закриття центрів буде відбуватися в тому числі з міркувань безпеки та економічної доцільності.