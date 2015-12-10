У Туреччині хочуть завести кримінальну справу проти Путіна

Про це повідомляє місцеве видання Daily Sabah , передає Mignews.

Аккар причиною цього назвав "дискредитацію" і "образу" президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. У поданій до прокуратури Анкари заяві він пояснив, що турецький лідер може піддаватися критиці тільки в межах розумного.

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"Це демократичне право, але ми не можемо закривати очі на ганьбу нашого президента іншими президентами або посадовими особами", - заявив він. При цьому додавши, що російські чиновники повинні бути покарані за неправдиві звинувачення та наклепницьку кампанію, розпочату, за його словами, в помсту за збитий російський бомбардувальник Су-24.

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Також Аккар вимагає, щоб стосовно Путіна і Антонова було ще й заведено кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

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Довідка. Ергенекон - таємна ультра-націоналістична організація в Туреччині, членами якої є деякі високопоставлені керівники всередині збройних сил і органів безпеки Туреччини, обвинувачена у спробі державного перевороту в Туреччині. Влада вважає Ергенекон терористичною організацією. На думку республіканської прокуратури Туреччини, основна мета Ергенекона підготовка грунту для військового перевороту шляхом створення в країні атмосфери хаосу і анархії. Передбачуваний лідер організації - колишній відставний генерал Вели Кучук.