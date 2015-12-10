Бойовики ІДІЛ зруйнували єдину греблю через Євфрат під час наближення іракських військ до Рамаді - АР

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що це було зроблено, коли урядові війська наблизилися до захопленого бойовиками міста Рамаді.

За словами керівника військової операції, це була єдина переправа через річку. В результаті руйнування міста не можуть вибратися щонайменше 300 бойовиків ІД.

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Раніше повідомлялося, що президент США Барак Обама ще не схвалив використання вертольотів в операціях проти ІДІЛ в Іраку.