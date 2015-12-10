Бойовики ІДІЛ зруйнували єдину греблю через Євфрат під час наближення іракських військ до Рамаді - АР
15:59, 10 грудня 2015Світ
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Влада Іраку повідомила про те, що бойовики терористичної організації «Ісламська держава» зруйнували греблю через річку Євфрат.
REUTERS
Про це повідомляє Associated Press.
Зазначається, що це було зроблено, коли урядові війська наблизилися до захопленого бойовиками міста Рамаді.
За словами керівника військової операції, це була єдина переправа через річку. В результаті руйнування міста не можуть вибратися щонайменше 300 бойовиків ІД.
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Раніше повідомлялося, що президент США Барак Обама ще не схвалив використання вертольотів в операціях проти ІДІЛ в Іраку.
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