Іракські військові звільнили від ІДІЛ базу в місті Ер-Рамаді

Про це повідомляє Reuters.

«Ми можемо перехопити по радіо повідомлення бойовиків про нестачу їжі та боєприпасів. Зрозуміло, що вони в розпачі, і все руйнується», - сказав представник операції бригадний генерал Яхья Расул.

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Наголошується, що звільнення бази може допомогти успішному просуванню держави у спробах повернути контроль над містом.

Як повідомляв УНІАН, бойовики ІДІЛ зруйнували єдину греблю через Євфрат під час наближення іракських військ до Рамаді.

Ер-Рамаді був захоплений бойовиками в лютому 2015 року.