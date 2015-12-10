Іракські військові звільнили від ІДІЛ базу в місті Ер-Рамаді
19:45, 10 грудня 2015Світ
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Іракські війська звільнили командну базу в місті Ер-Рамаді і прилеглі до неї райони від бойовиків «Ісламської держави».
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
«Ми можемо перехопити по радіо повідомлення бойовиків про нестачу їжі та боєприпасів. Зрозуміло, що вони в розпачі, і все руйнується», - сказав представник операції бригадний генерал Яхья Расул.
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Наголошується, що звільнення бази може допомогти успішному просуванню держави у спробах повернути контроль над містом.
Як повідомляв УНІАН, бойовики ІДІЛ зруйнували єдину греблю через Євфрат під час наближення іракських військ до Рамаді.
Ер-Рамаді був захоплений бойовиками в лютому 2015 року.
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