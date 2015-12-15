Лукашенко у Москві заявив, що Білорусь "по-сусідськи" зацікавлена в мирі на українській землі

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко заявив у Москві, що Білорусь «по-сусідськи зацікавлена в мирі на українській землі».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лукашенко сказав за підсумками переговорів у Кремлі з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Сьогодні ми говорили і про Україну, ситуацію на Близькому Сході, інші гарячі точки планети. Білорусь по-сусідськи зацікавлена в мирі на українській землі, на Близькому Сході і розбіжностей у нас з президентом Росії абсолютно немає з цих проблем», - сказав Лукашенко.

«Землю трясе від міжусобиць, збройних конфліктів, біженці обчислюються мільйонами, міжнародний тероризм кинув виклик усьому світу. Лише за останній місяць ми зіткнулися з низкою нелюдських варварських дій терористів, яким немає і не може бути виправдань», - додав він.