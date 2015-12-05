Порошенко: Ми будемо боротися за кожну п’ядь української землі, поки її не звільнимо
Про це президент заявив під час церемонії вручення оглядових ордерів на житло військовим.
Україна боротиметься за кожну п’ядь рідної землі, поки її не буде звільнено.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив сьогодні під час церемонії вручення оглядових ордерів на житло військовослужбовцям-учасникам АТО та членам їх сімей у Василькові Київської області.
«Ми будемо боротися за кожну п’ядь української землі, поки її не звільнимо», - наголосив президент.
«Офіцери і солдати – це найголовніше і найповажніше в Україні… Це ті єдині, кого можна назвати українською елітою. Вони захищають Україну, вони захищають наш народ, вони вибороли це право - називатися елітою - кров’ю, потом, життям, здоров’ям, відвагою та патріотизмом», - вважає президент.
Президент зазначив, що «загиблі герої віддали своє життя для того, щоб захистити батьківщину, захистити Україну, захистити її народ, захистити від агресора, який цинічно і підступно напав на нашу державу».