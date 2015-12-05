Порошенко: Ми будемо боротися за кожну п’ядь української землі, поки її не звільнимо

Україна боротиметься за кожну п’ядь рідної землі, поки її не буде звільнено.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив сьогодні під час церемонії вручення оглядових ордерів на житло військовослужбовцям-учасникам АТО та членам їх сімей у Василькові Київської області.

«Ми будемо боротися за кожну п’ядь української землі, поки її не звільнимо», - наголосив президент.

«Офіцери і солдати – це найголовніше і найповажніше в Україні… Це ті єдині, кого можна назвати українською елітою. Вони захищають Україну, вони захищають наш народ, вони вибороли це право - називатися елітою - кров’ю, потом, життям, здоров’ям, відвагою та патріотизмом», - вважає президент.

Президент зазначив, що «загиблі герої віддали своє життя для того, щоб захистити батьківщину, захистити Україну, захистити її народ, захистити від агресора, який цинічно і підступно напав на нашу державу».