Росіяни стали менше довіряти теленовинам - опитування
Рівень довіри росіян до теленовин впав у два рази за шість років.
Про це свідчать дані листопадового соціологічного опитування "Левада-Центру", передає Бі-бі-сі.
Зазначається, що 85% росіян дізнається про новини у країні та світі по телебаченню, проте як джерело інформації воно викликає у них все менше довіри.
За даними соціологів, чверть респондентів (24%) надає перевагу як джерелу новин друзям, рідним і сусідам, кожен п'ятий (21%) - інтернет-виданням, по 13% - соцмережам, газетам і радіо.
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Соціологи "Левада-Центру" зазначили, що новини по телевізору найчастіше приваблюють респондентів з невисоким рівнем доходів і не користуються інтернетом.
Інтернет як джерела інформації обирають росіяни з високими доходами й активні користувачі глобальної мережі.
При цьому рівень довіри до телебачення як джерела інформації протягом останніх шести років постійно знижується.
У 2009 році теленовинам довіряли 79% опитаних, зараз - лише 41%.
Опитування проводилося серед 1600 осіб у 137 населених пунктах 48 регіонів Росії.