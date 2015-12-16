Росіяни стали менше довіряти теленовинам - опитування

Про це свідчать дані листопадового соціологічного опитування "Левада-Центру", передає Бі-бі-сі.

Зазначається, що 85% росіян дізнається про новини у країні та світі по телебаченню, проте як джерело інформації воно викликає у них все менше довіри.

За даними соціологів, чверть респондентів (24%) надає перевагу як джерелу новин друзям, рідним і сусідам, кожен п'ятий (21%) - інтернет-виданням, по 13% - соцмережам, газетам і радіо.

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Соціологи "Левада-Центру" зазначили, що новини по телевізору найчастіше приваблюють респондентів з невисоким рівнем доходів і не користуються інтернетом.

Інтернет як джерела інформації обирають росіяни з високими доходами й активні користувачі глобальної мережі.

При цьому рівень довіри до телебачення як джерела інформації протягом останніх шести років постійно знижується.

У 2009 році теленовинам довіряли 79% опитаних, зараз - лише 41%.

Опитування проводилося серед 1600 осіб у 137 населених пунктах 48 регіонів Росії.