У Стамбулі поліція розігнала акцію проти силових операцій щодо Робітничої партії Курдистану

Турецька поліція застосувала сльозогінний газ для розгону кількох сотень протестувальників на центральній площі Стамбула, які виступали проти силових операцій щодо Робочої партії Курдистану (РПК) та введення комендантської години.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Reuters.

Поліцейські відтіснили учасників акції протесту з площі. За відомостями агентства, дві особи було затримано.

"Останні декілька днів у низці регіонів на південному сході країни зберігається напружена обстановка, в повітах введено комендантську годину, а сили безпеки проводять операції проти РПК та пов'язаних з нею угруповань", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що члени РПК намагаються ізолювати деякі регіони, блокуючи всі в'їзди заминированными барикадами і ровами. Місцеве населення продовжує залишати райони проведення спецоперації.

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Як повідомляв УНІАН, 28 листопада турецька поліція вже намагалася розігнати в Стамбулі учасників демонстрації, яка почалася після вбивства відомого курдського юриста, голови адвокатської палати в місті Діярбакир Тахіра Ельчі.