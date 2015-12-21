Таліби взяли під контроль стратегічний район в афганській провінції Гільменд

Про це повідомив заступник губернатора провінції, передає радіо "Свобода". Повідомляється, що кілька об’єктів у цьому районі афганська армія захистила від бойовиків. Боротьба триває.

19 грудня влада Гільменду через соцмережі попереджала президента Ашрафа Гані, що провінція перебуває в небезпеці і закликала центральну владу відправити допомогу. Більше 90 представників сил безпеки загинули тут у боях за минулий місяць.

Читайте такожВатажок "Талібану" загинув від поранень в Афганістані

Провінція Гільменд є важливою для талібів тому, що тут виробляється більша частина опіуму в світі, виручка від врожаю якого допомагає фінансувати заколотників.

Рівень насильства по всьому Афганістану різко зріс, особливо після того, як військова коаліція на чолі зі США офіційно припинила тут свою операцію.

За даними Пентагону, з 1 січня до 15 листопада 2015 року кількість втрат в Афганістані зросла на 27% у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року.