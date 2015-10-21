В Афганістані таліби вирішили захопити цілу провінцію, тривають запеклі бої

Бої за Лашкаргах - головне місто провінції, де зруйновано майже все унаслідок потужних обстрілів і зіткнень, тривають два дні, передає ТСН з посиланням на Reuters.

Таліби вирішили захопити Лашкаргах у понеділок, за три тижні після того, як виграли свій бій за Кундуз. "Гільменд може стати другим Кундузом, а може перетворитися на серйозну загрозу", - сказав агентству один з афганських військових, задіяних в операції.

Мірза хан Рахімі, губернатор провінції, розповів, що через бої паралізована головна транспортна артерія.

Фархад Даварі, голова місцевої Спілки громадянського суспільства, заявив, що сім'ї масово тікають з провінції, якщо це вдається зробити. Люди налякані, вони не хочуть стати заручниками неосудних терористів.

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Провінція Гільменд є одним з найбільших світових центрів вирощування опіуму, створюючи проблеми для Заходу.

Талібам вдалося захопити і утримати місто протягом кількох годин, після чого силовики з боєм відбили їх на околиці міста. Зараз тривають запеклі бої, вогонь не вщухає ні на хвилину.

Президент Афганістану Ашраф Гані терміново скликав Раду національної безпеки і оборони і наказав збройним силам вибити бойовиків з провінції.

Нагадаємо, 16 жовтня Талібан пригрозив активізувати удари по американських об'єктах, назвавши "нелогічним" рішення США уповільнити виведення військ з Афганістану.