Ердоган назвав пропагандистським шоу розкриття "чорного ящика" Су-24

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Daily Sabah.

«В той час, як весь світ визнав правомірність дій Туреччини, ці пропагандистські шоу втратили усілякий сенс», — заявив він, виступаючи в Анкарі перед головами регіонів.

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«У нас не було ні найменших сумнівів з цього питання, тому що наша інформація була зрозумілою і достовірною», — сказав президент.

Як відомо, у вівторок, 8 грудня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу показав президенту Володимиру Путіну параметричний самописець знищеного Су-24.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада літак Су-24 порушив на турецько-сирійському кордоні турецький повітряний простір, незважаючи на 10 попереджень, зроблених протягом 5 хвилин, був збитий в рамках правил ведення бойових дій двома турецькими винищувачами F-16, що патрулюють район.