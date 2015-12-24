У Сомалі офіційно заборонили святкувати Різдво

Правоохоронним органам країни доручено не допускати масових святкувань християнського свята, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Ці святкування ніяким чином не відносяться до ісламу. Коли мусульмани Сомалі святкують Різдво - це неправильно", - заявив представник міністерства у справах релігії.

Заборона не стосується іноземних громадян, яким дозволено відзначати Різдво у себе вдома, проте в готелях та інших громадських місцях святкування заборонено.

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У той же час можна святкувати Різдво в приміщеннях ООН і на базах миротворців Африканського союзу.

Як відзначають спостерігачі, багато сомалійців, які жили за кордоном в роки громадянської війни, сьогодні повертаються на батьківщину і приносять в країну західні традиції, в тому числі святкування Різдва.

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Різдво в країні святкується не дуже широко з тих пір, як в 2009 році в Сомалі офіційно були введені закони шаріату.

Мер Могадішо Юсуф Хуссейн Джамілє повідомив Бі-бі-сі, що святкові церемонії можуть стати метою бойовиків ісламістського угруповання "Аш-Шабаб".