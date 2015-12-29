Китай запустив супутник дистанційного зондування Землі
Китай у вівторок, 29 грудня, запустив супутник дистанційного зондування планети Gaofen-4 в рамках реалізації проекту спостереження Землі у високій роздільній здатності.
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на «Сіньхуа».
Gaofen-4 був запущений в 00:04 (19:04 понеділка за Києвом) з космодрому Сичан в південно-західній провінції Сичуань ракетою-носієм «Великий похід-3B». Це був 222-й старт ракети цього сімейства.
Як зазначається, Gaofen-4 є першим китайським супутником HD-спостереження на геостаціонарній орбіті і найскладнішим у світі геостаціонарним супутником цього класу.
Успішний запуск Gaofen-4 був 19-м стартом в рамках космічної програми у році, що минає.
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Супутник буде використовуватися для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, спостереження за лихами і катастрофами геологічного походження, складання прогнозів погоди та лісової обстановки.
В рамках проекту Gaofen передбачається до 2020 року запустити сім супутників високої чіткості. Перший апарат, Gaofen-1, був запущений в квітні 2013-го.
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На відміну від Gaofen-1 і Gaofen-2, що обертаються на низьких орбітах (600-700 кілометрів), Gaofen-4 призначений для функціонування на орбіті 36 тисяч кілометрів, що дозволить йому переміщається синхронно з Землею.