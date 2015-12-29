ІДІЛ розробила правила утримання рабинь - Reuters

Витяги з документа опублікувало агентство Reuters, інформує РБК.

У правилах, зокрема, прописано, коли бойовик може вступати з рабинею в інтимний зв'язок. Крім того, в документі міститься заборона для батька і сина вступати у зв'язок з однією і тією ж рабинею. Крім того, тому чоловікові, хто тримає в рабстві мати і дочку, забороняється вступати в зв'язок з обома жінками. У випадку, якщо жінка перебуває у "спільному володінні», вступити з нею в зв'язок можуть обидва господаря.

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ООН і низка правозахисних організацій вже неодноразово звинувачували «Ісламську державу» у систематичних порушеннях прав та зґвалтуваннях тисяч жінок і дівчаток від 12 років.

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Як випливає з доповіді правозахисної організації Human Rights Watch, яка опитала кількох жінок, яким вдалося втекти з контрольованих ІД територій в Іраку і Сирії, жінок продають у рабство або передають бойовикам «Ісламської держави» в якості подарунків.

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Раніше Reuters повідомляло, що в «Ісламській державі» створюються міністерства, зокрема, були створені відомства, що відповідають за нафту і рабів.

Крім того, ІДІЛ готує з викрадених дітей шпигунів і терористів-смертників.