Частка мігрантів з України до ЄС становить 0,1% - Держприкордонслужба

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко.

«Щодо нелегальної міграції, незважаючи на активізацію африканського і сирійського каналів, особливо на угорській ділянці, міграційна ситуація в Україні не представляє суттєвих загроз прикордонній безпеці європейським країнам. Це не тільки наша оцінка. Агентство Frontex (Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-членів Європейського Союзу) також підтверджує цей висновок», - сказав Назаренко.

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При цьому він підкреслив, що «враховуючи глобальну міграційну кризу, частка мігрантів, які потрапили в Євросоюз України, складає всього 0,1%».

«Разом з тим, у зв'язку зі збільшенням у два рази кількості нелегальних мігрантів питання протидії організаторам їх переміщення для нас залишається пріоритетним», - сказав Назаренко.

Як зазначив голова Держприкордонслужби, в 2015 році в ході оперативних розробок було розкрито 63 злочинні групи та затримано 66 організаторів і спільників, а судами винесено 27 обвинувальних вироків, 8 осіб отримали реальні терміни ув'язнення від 3 до 5 років з конфіскацією майна.

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«У наступному році ми прогнозуємо істотне збільшення міграційного тиску і в зв'язку з цим плануємо відповідні заходи як самостійно, так і з нашими колегами з ЄС», - сказав Назаренко.