Друзі Кремля: складено список проросійських партій у Євросоюзі

В Європейському Союзі вистачає відверто проросійських політичних сил, які в тій чи іншій мірі підтримують політику президента Росії Володимира Путіна і лобіюють інтереси Кремля.

Видання DT.UA склало список сил у різних країнах Євросоюзу, які так чи інакше виявляють лояльність до Росії.

Як зазначає видання, не всі перераховані партії "пропутінські" і відкрито підтримують дії Кремля в Україні.

СДПН, наприклад, засуджує анексію Криму, війну на Донбасі і порушення Росією підписаних нею міжнародних договорів. Але критично висловлюючись про політику санкцій проти РФ і закликаючи до пошуку компромісів з Москвою (аргументуючи це тим, що "не можна ставити Росію на коліна", "не можна допустити нової холодної війни"), німецькі соціал-демократи грають на боці російського керівництва.

Серед парламентських партій відверто проросійських не так вже й багато. І рідко в якій країні вони входять в численні фракції в парламентах: французький "Національний фронт" має в нижній палаті два мандати, італійська "Ліга Півночі" - 15, болгарська "Атака" - 15, бельгійський "Фламандський інтерес" - 3.

Проте опозиційні "Республіканці" є другою за кількістю мандатів партією у французьких Національних зборах. Популістська "Подемос" стала після грудневих виборів третьою за чисельністю фракцію в Генеральних кортесах Іспанії. Третю позицію в парламентах Австрії та Угорщини займають "Партія свободи" і "Йоббік". СІРІЗА ось вже рік як править Грецією.

Кремль активно працює з цими політичними силами. Але в останнє десятиліття Москва в своїй політиці в Європі все більше використовує ультраліві та ультраправі партії. Вони можуть не впливати на формування позиції уряду, але користуються популярністю в суспільстві.