Представники Трампа пообіцяли врахувати зауваження Путіна під час візиту до Києва, – WP

Американці "виклали низку міркувань щодо можливих шляхів врегулювання".

Американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним у Москві в суботу – візит мав на меті відновлення мирних переговорів з Україною після майже восьми місяців глибокого замороження.

Це вже восьмий візит посланців президента США Дональда Трампа, однак востаннє вони були в Росії в січні – відтоді переговори залишалися практично замороженими, оскільки американська адміністрація відволіклася на війну з Іраном, пише The Washington Post.

Путін розпочав зустріч з американцями в Кремлі словами подяки на адресу Трампа. "Перш ніж ми почнемо, я хотів би попросити вас передати мої найкращі побажання та слова подяки президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу", – заявив він, додавши, що, "визнаючи, що він загалом потрапляє у складну ситуацію", американський президент, тим не менш, продовжує свої зусилля щодо врегулювання російсько-українського конфлікту.

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Помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що Віткофф і Кушнер "сформулювали низку міркувань щодо можливих шляхів врегулювання" та пообіцяли "спиратися на зауваження, отримані від Путіна", під час свого візиту до Києва наступного дня.

Сам Трамп у п’ятницю пояснив, чому переговори буксують, у досить особистому ключі. "Існує проблема особистостей у відносинах Росії та України. У вас є президент України Володимир Зеленський і Путін. Вони по-справжньому ненавидять одне одного. Знаєте, що таке ненависть? У них серйозна ненависть, і вона заважає їм", – заявив він.

Переговори поновилися після ескалації

Зустріч відбулася на тлі того, що переговори про завершення війни зайшли в глухий кут через війну США з Іраном. Ще минулого місяця директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив рідкісну поїздку до Москви, де, за даними ЗМІ, попередив колег із російської розвідки, що ескалація війни обернеться проти них самих.

За словами трьох джерел, обізнаних з його переговорами, Реткліфф закликав повернутися до переговорів, стверджуючи, що позиція Росії слабка і надалі погіршуватиметься.

При цьому сам Путін цього тижня займав досить жорстку публічну позицію. Після регіонального саміту з питань безпеки під керівництвом Китаю в середу він назвав нещодавні погрози України закрити російський повітряний простір для авіаперевізників "закликом до державного тероризму", заявивши, що "з терористами не ведуть переговори" – втім, одразу додавши, що переговорники Трампа "завжди бажані гості в Росії".

Тим часом на фронті ситуація загострилася після останнього візиту американських посланців у січні. Росія посилила кампанію ударів дронами по Україні, застосовуючи реактивні дрони "Герань", які набагато важче перехоплювати, ніж попередні версії.

Журналісти зазначають, що багатогодинні хвилі атак змусили Київ оголошувати раніше нехарактерні денні повітряні тривоги та призвели до дефіциту продовольства після ударів по супермаркетах і продовольчих складах. Ситуацію погіршує й нестача в України перехоплювачів для американських систем Patriot – єдиної, за заявами з Києва, зброї, достатньо ефективної проти російських балістичних ракет.

Зеленський же попередив, що "безпечні дні в російському небі закінчилися", порадивши авіакомпаніям уникати російського повітряного простору на тлі посилення українських ударів далекобійними дронами по НПЗ та логістичній інфраструктурі Росії.

На цьому тлі, після візиту до Москви, Віткофф і Кушнер мають прибути до Києва – це стане їхнім першим візитом до української столиці. Зеленський заявив, що метою зустрічі є зробити переговори "максимально конструктивними та змістовними", додавши: "Нам потрібно шукати реальні варіанти того, як довести цю війну до завершення".

Інші новини про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, чому не варто очікувати прориву від візиту спецпосланців США. "Ці особи ні на що не впливають. Вони просто їздять до Москви, у якісь там інші місця. Я не знаю, що вони там роблять. Жодного результату не привозять", – заявив Іван Ступак, військовий експерт.

Крім того, ми також розповідали, що Росія напередодні зими змінила тактику ударів, це поганий знак для Києва. Ця нова тактика вже поглибила труднощі Києва, ускладнивши логістику та порушивши роботу державних служб.

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