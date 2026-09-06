Через атаку РФ призупинив роботу пункт пропуску на кордоні з Румунією

Росіяни вдарили по прикордонній інфраструктурі Ізмаїльського району.

У ніч на 6 вересня російська окупаційна армія здійснила атаку на Одеську область. Під ударом опинилася прикордонна інфраструктура. Про це повідомляє Ізмаїльська РДА у своєму Telegram-каналі.

"Противник здійснив повітряний напад на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району", - зазначили в РДА.

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки тимчасово призупинив роботу пункт пропуску "Орлівка".

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В оперативному штабі Ізмаїльської РДА зауважили, що про відновлення роботи пункту пропуску буде повідомлено додатково.

Атаки РФ на пропускні пункти

Нагадаємо, що у ніч на 1 вересня армія РФ атакувала дронами міжнародний пункт пропуску "Орлівка", що на українсько-румунському кордоні в Одеській області. Тоді це призвело до зупинки роботи поромної переправи. Транспортні засоби перенаправляли до інших пунктів пропуску.

Уночі 25 серпня російська армія атакувала "Шахедами" міжнародний автомобільний пункт пропуску "Виноградівка", що в Одеській області на кордоні з Молдовою. Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру пункту пропуску.

У ніч на 21 серпня противник здійснив дронову атаку по території Болградського та Ізмаїльського районів Одеської області. Тоді сталося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску "Табаки", що на кордоні з Молдовою. Повідомлялося про пошкодження будівель та конструкцій пункту пропуску.

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